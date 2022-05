舊金山地檢官主導臥底行動 起出約千件贓物拘一人（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

困擾舊金山(三藩市)多時的汽車爆竊案,地檢官博徹思公佈由他所主導的臥底行動,成功起出大約1000件贓物,並拘捕一名疑犯。

為了應對這些快速發生,且很少導致逮捕的罪行,地檢官博徹思於去年啟動了「自駕行動」專案,以追踪汽車爆竊案的匪徒,在「誘餌車」(Bait Car)中所盜取的物品。

失竊的財物引領調查人員至從事買賣贓物獲利的國際犯罪網絡,「自駕行動」和「鬥牛犬行動」已引發多宗調查,其中一些調查仍在進行中並需保密。

而近日屬於「自駕行動」專案內的「鬥牛犬行動」中,地檢署的調查人員利用電子跟踪設備,追踪了一台被偷走的手提電腦,引領調查員找到了一個負責贓物買賣,41歳的姓名譯音黎國(Quoc Le)的男人。

失竊的手提電腦就在他停泊停車場的車內,透過追踪器,調查人員隨後追踪到該物品出現在黎國位於田德隆區的波霸奶茶商店,隨後幾天內,調查員追踪到贓物已從黎國的商店,被送至FedEx快遞,整個運送過程都被追踪到。

透過高等法院發出的搜查令,調查人員由黎國的電話及業務記錄,了解他的商店從灣區各地買賣贓物的模式,黎國的網絡涉及將贓物運送到南加州,以及運送到越南和香港等地,是次調查行動是舊金山地檢署,聯同國土安全部調查局對案件的國際部份做出調查。

地檢署又指出,會以8項重罪及4項行為不檢罪起訴黎國。

舊金山地檢署檢獲了130多箱大約1,000件電子物品,逮捕期間又起出13,000美元現金。

地檢署正在努力尋回贓物的原主,如果你是舊金山財產罪案的受害者,可到訪舊金山地檢處網站填寫資料,以便尋找當中是否有你失竊的物品。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。