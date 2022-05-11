拜登指解決通脹是目前首要處理內政項目

【KTSF 朱慧琪報導】

總統拜登週二再就高企的通脹發表講話，指解決通貨膨脹，是他目前首要處理的內政。

拜登說：「我想所有美國人知道，我非常重視通貨膨脹，是我首要處理的政務。」

拜登重點計劃降低能源價格，降低處方藥價格，提高企業稅收，和緩解供應鏈瓶頸問題，他同時指責共和黨。

拜登說：「共和黨人提出很多指責，但就是沒有解決方法令能源價格下降，他們不想通過降低成本來解決通貨膨脹，他們想通過提高稅收，降低收入來解決這個問題。」

即使就業市場強勁，拜登在經濟上的得分很低，隨著通貨膨脹飆升，他指責支持前總統特朗普的共和黨人阻撓他施政。

而共和黨人則還擊，聯邦參議院少數黨領袖Mitch McConnell說：「這些民主黨的價格上漲，可能會成為美國家庭的新常態。」

除了超市雜貨價格上升，AAA美國汽車協會指，全國普通汽油平均價格以每加侖4.37元刷新紀錄，比一年前上漲了1.40元。

美國汽車協會發言人Andrew Gross說：「戰爭不知何時會結束，但夏天駕駛出遊的季節即將開始，天氣變暖，白天更長，民眾會開車出遊，汽油的需求將增加。」

白宮矛頭直指向俄羅斯入侵烏克蘭所造成的破壞，以及歐洲和英國復甦後有類似的通貨膨脹情況。

白宮經濟顧問委員會主席Cecilia Rouse說：「雖然我們支持家庭和企業，為民眾接種疫苗，讓他們開始走出家門恢復生活，但我們的供應鏈卻無法支持這種需求，大家都面對這問題。」

3月份通脹飆升至40年來的最高位，聯邦政府週三將公佈4月數據。

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