拜登指解決通脹是目前首要處理內政項目

總統拜登週二再就高企的通脹發表講話,指解決通貨膨脹,是他目前首要處理的內政。

拜登說:「我想所有美國人知道,我非常重視通貨膨脹,是我首要處理的政務。」

拜登重點計劃降低能源價格,降低處方藥價格,提高企業稅收,和緩解供應鏈瓶頸問題,他同時指責共和黨。

拜登說:「共和黨人提出很多指責,但就是沒有解決方法令能源價格下降,他們不想通過降低成本來解決通貨膨脹,他們想通過提高稅收,降低收入來解決這個問題。」

即使就業市場強勁,拜登在經濟上的得分很低,隨著通貨膨脹飆升,他指責支持前總統特朗普的共和黨人阻撓他施政。

而共和黨人則還擊,聯邦參議院少數黨領袖Mitch McConnell說:「這些民主黨的價格上漲,可能會成為美國家庭的新常態。」

除了超市雜貨價格上升,AAA美國汽車協會指,全國普通汽油平均價格以每加侖4.37元刷新紀錄,比一年前上漲了1.40元。

美國汽車協會發言人Andrew Gross說:「戰爭不知何時會結束,但夏天駕駛出遊的季節即將開始,天氣變暖,白天更長,民眾會開車出遊,汽油的需求將增加。」

白宮矛頭直指向俄羅斯入侵烏克蘭所造成的破壞,以及歐洲和英國復甦後有類似的通貨膨脹情況。

白宮經濟顧問委員會主席Cecilia Rouse說:「雖然我們支持家庭和企業,為民眾接種疫苗,讓他們開始走出家門恢復生活,但我們的供應鏈卻無法支持這種需求,大家都面對這問題。」

3月份通脹飆升至40年來的最高位,聯邦政府週三將公佈4月數據。

