美國嬰兒奶粉仍嚴重短缺 家長十分頭疼

供應鏈出問題加上產品回收,嬰兒配方奶粉目前嚴重缺貨,令家長都十分頭疼。

目前在美國嬰兒配方奶粉嚴重缺貨,分析師表示,這個同供應鏈問題、通貨膨脹和產品召有關。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)正密切關注情況,並與奶粉製造商合作提高產量。

FDA局長Robert Califf說:「我們非常關注它,並理解為人父母者的憂慮,我們希望這個問題得到解決。」

美國零售商數據網站Datasembly的新數據顯示,在4月份,全美國的嬰兒配方奶粉缺貨率已經達到40%,遠高於去年同期。

新數據還顯示,愛荷華、南北達科他、密蘇里、德州和田納西等6個州的嬰兒配方奶粉在4月底已經售罄,這種情況讓父母感到無助。

生下雙胞胎的母親Samantha Cory說:「沒有答案,如果找不到配方奶粉,我們該怎麼辦。」

供應量如此之低,以至於CVS、Walgreens和Target都在限量購買,這個情況令許多家長更擔心。

Cory說:「我怎麼辦?我開始囤積,開始尋查,我們要走得更遠。我要去人少的地區找,怎麼辦?真虛幻。」

專家敦促父母要彈性處理,並與兒科醫生討論選項,特別是如果他們有嚴重過敏症的小朋友,需要特殊配方奶粉。

營養學家Steven Abrams說:「我們希望確保家庭不會感到絕望,而從事自製配方奶粉或購買未經FDA適當審查的配方奶粉。」

