半島電視台女記者採訪西岸時遭槍斃 以色列否認槍殺記者

半島電視台一名女記者在約旦河西岸採訪期間,遭人開槍擊斃。半島電視台和巴勒斯坦指控以色列部隊槍殺記者,以色列反駁是巴人所為。

西岸北部傑寧難民營突然傳出多下槍聲,有人示意有狙擊手埋伏。身穿記者字樣防彈衣的阿布阿克萊赫頭部中槍伏在地上,一名男人攀牆上前查看這名女記者的情況,期間再傳出槍聲。他之後協助現場另一名女記者離開。

阿布阿克萊赫送院後證實死亡,事發時採訪隊一行七人正在傑寧難民營,採訪以色列安全部隊突擊行動。

同行男同事背部受槍傷,他憶述當時只有採訪隊和以軍在場,士兵突然開槍,第一槍打不中他們,第二、三槍擊中他和阿布阿克萊赫。

51歲的她出生於耶路撒冷,是美國公民,1997年起任職半島電視台阿拉伯頻道記者,主要報道巴勒斯坦新聞。

總部設在卡塔爾的半島電視台指控是以色列部隊冷血和蓄意射殺記者,呼籲國際社會譴責並追究責任。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯批評以色列暗殺記者。

以色列軍方否認襲擊記者,稱中槍兩人站在巴勒斯坦武裝旁邊,形容槍手是恐怖分子。總理貝內特指相信是巴人武裝所為,他們無差別開槍要為此負責,已要求與巴方展開聯合調查,但遭對方拒絕。

