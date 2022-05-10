大型研究指居山火帶附近患腦癌肺癌風險增

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山火對人的健康有多大影響？有學者做了首個大型調查，追蹤200萬個加拿大人，結果發現居所離山火區較近的人，腦腫瘤與肺癌的風險也較高。

受全球暖化影響，各地山火季節開始得更早，持續時間更長，火勢更猛烈。對於住在山火帶附近的人，面對山林大火，對健康有沒有長遠影響？

加拿大的麥基爾大學做了全球首個相關的大型研究，招募200萬名加拿大人，連續20年跟進他們的健康狀況，結果發現，如果以居住地分類和住較遠的人相比，過去10年住在山火帶50公里範圍內的人，患腦腫瘤的風險高一成，患肺癌的風險高半成。

一般相信山火產生的濃煙含有大量致癌物，隨時可以飄散至數十公里外，加上水源及泥土污染可能在環境中久久不散，今次是首次有研究評估山火對健康的慢性影響，亦可以視為氣候變化威脅健康的新證據，研究發表於《刺針》的子期刊《刺針地球健康》。

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