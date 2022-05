大型研究指居山火帶附近患腦癌肺癌風險增

【有線新聞】

山火對人的健康有多大影響?有學者做了首個大型調查,追蹤200萬個加拿大人,結果發現居所離山火區較近的人,腦腫瘤與肺癌的風險也較高。

受全球暖化影響,各地山火季節開始得更早,持續時間更長,火勢更猛烈。對於住在山火帶附近的人,面對山林大火,對健康有沒有長遠影響?

加拿大的麥基爾大學做了全球首個相關的大型研究,招募200萬名加拿大人,連續20年跟進他們的健康狀況,結果發現,如果以居住地分類和住較遠的人相比,過去10年住在山火帶50公里範圍內的人,患腦腫瘤的風險高一成,患肺癌的風險高半成。

一般相信山火產生的濃煙含有大量致癌物,隨時可以飄散至數十公里外,加上水源及泥土污染可能在環境中久久不散,今次是首次有研究評估山火對健康的慢性影響,亦可以視為氣候變化威脅健康的新證據,研究發表於《刺針》的子期刊《刺針地球健康》。

