舊金山Mission區可負擔出租公寓接受申請

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Mission區一棟大型可負擔出租公寓，現在開始接受申請。

這棟名為Casa Adelante的可負擔租屋公寓，坐落在佛羅里達街681號，靠近19街的路段，一共有90個公寓單位，從studio單房式公寓到三間睡房的公寓。

收入介於舊金山中位收入的35%至85%，租金在718元至2,624元之間，例如一個四口家庭，要是申請一個三個睡房的單位，收入必須在5,248元到9,433元之間，房租是2,624元。

這項可負擔房屋項目也有12間公寓，讓有視障、聽障的人士和行動不便的人士優先申請。

申請截止日期是5月30日，當局將在6月13日舉行抽籤。

有興趣取得詳情的民眾，請點：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000KnXGsUAN?preview=true

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