舊金山Mission區可負擔出租公寓接受申請

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Mission區一棟大型可負擔出租公寓,現在開始接受申請。

這棟名為Casa Adelante的可負擔租屋公寓,坐落在佛羅里達街681號,靠近19街的路段,一共有90個公寓單位,從studio單房式公寓到三間睡房的公寓。

收入介於舊金山中位收入的35%至85%,租金在718元至2,624元之間,例如一個四口家庭,要是申請一個三個睡房的單位,收入必須在5,248元到9,433元之間,房租是2,624元。

這項可負擔房屋項目也有12間公寓,讓有視障、聽障的人士和行動不便的人士優先申請。

申請截止日期是5月30日,當局將在6月13日舉行抽籤。

有興趣取得詳情的民眾,請點:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000KnXGsUAN?preview=true

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。