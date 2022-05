【KTSF】

南灣聖荷西市府重新要求公職人員戴口罩上班。

南灣聖荷西市府4月初才免去公職人員上班戴口罩的規定,但因應縣最新數字顯示Omicron個案有所上升,7日平均確診數字由4月初的每天194宗,增加至目前每天552宗。

南灣聖荷西市府發言人證實,上週五已經開始重新要求公職人員上班必須佩戴口罩,有關的規定會實行到5月20號。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。