家長FDA總部外集會 呼籲儘早讓5歲以下幼童接種新冠疫苗（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

週一，一群幼兒家長在華盛頓特區附近的美國食品及藥物管理局（FDA）總部外集會，呼籲儘早讓5歲以下幼童接種新冠疫苗。

參與集會的家長表示，他們希望FDA盡快通過，針對5歲以下兒童的Moderna新冠疫苗審查。

集會倡導組織「保護他們的未來」認為，即便科學表明疫苗是安全的，但FDA的高層持續推遲通過疫苗的審查，令兒童處於危險之中。

集會中還展示了一個填充動物，象徵著每個死於新冠病毒的5歲以下兒童。

「保護他們的未來」已提交請願書，要求FDA快速通過審查，允許授權為幼兒提供緊急使用疫苗。

FDA的授權將允許向6個月大的兒童接種Moderna疫苗，到目前為止，這個年齡群組還沒有資格接種新冠疫苗。

一位參與集會的家長表示說：「由於學校7月底到9月初開學，我們處於一個非常有限的窗口期，在此期間，我們可以在孩子們秋季開始上學之前接種完整疫苗。」

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