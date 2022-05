家長FDA總部外集會 呼籲儘早讓5歲以下幼童接種新冠疫苗（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

週一,一群幼兒家長在華盛頓特區附近的美國食品及藥物管理局(FDA)總部外集會,呼籲儘早讓5歲以下幼童接種新冠疫苗。

參與集會的家長表示,他們希望FDA盡快通過,針對5歲以下兒童的Moderna新冠疫苗審查。

集會倡導組織「保護他們的未來」認為,即便科學表明疫苗是安全的,但FDA的高層持續推遲通過疫苗的審查,令兒童處於危險之中。

集會中還展示了一個填充動物,象徵著每個死於新冠病毒的5歲以下兒童。

「保護他們的未來」已提交請願書,要求FDA快速通過審查,允許授權為幼兒提供緊急使用疫苗。

FDA的授權將允許向6個月大的兒童接種Moderna疫苗,到目前為止,這個年齡群組還沒有資格接種新冠疫苗。

一位參與集會的家長表示說:「由於學校7月底到9月初開學,我們處於一個非常有限的窗口期,在此期間,我們可以在孩子們秋季開始上學之前接種完整疫苗。」

