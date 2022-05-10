普亭指沒打算放棄對烏克蘭的攻擊（視頻）

May 10, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 韓千繪報導】

俄羅斯總統普亭在週一俄國勝利日閱兵儀式上表示，他並沒有打算放棄對烏克蘭的攻擊。

在俄羅斯舉行的「勝利日」遊行，是紀念第二次世界大戰蘇聯擊敗納粹德國，閱兵中展出的陸戰裝備種類與數量都比往年為少，而空中閱兵則以天氣影響為理由而取消。

俄羅斯總統普亭發表簡短的講話，他為俄羅斯出兵而辯護，他指西方國家準備侵略俄羅斯，讓他別無選擇只能出兵烏克蘭，而這個是俄國的防衛行動。

普亭說：「俄羅斯以預防性的方式擊退了這次侵略，這是唯一正確的決定

普亭勝利日講話過後，一些烏克蘭民眾談了他們的看法。

有烏克蘭人說：「我可以說他完全不知道納粹、納粹主義和法西斯主義的含義，而且他至少應該喜歡閱讀一些小學關於歷史的書籍，他看起來很沮喪，在政治上已經死了，這是一個可悲的情況，因為很多人離開了他們的家，我希望它很快就會結束。」

還有一些烏克蘭人表示，普亭正在竊取所有人的歷史，他的任何演講都是一派胡言，現在每個人都明白，從他嘴裡說出來的都是謊言，他不是很久以前歐洲眼中的最強者，人們很高興西方世界也知道了這一點，這次遊行也沒有什麼特別的，即使對俄羅斯人來說，演講也沒有那麼鼓舞人心。

美國駐聯合國大使Linda Thomas-Greenfield也質疑說：「他沒有理由宣布勝利或宣戰，他已開打兩個多月。」

剛剛過去的週末，美國開始實施一系列新的製裁措施，切斷了克里姆林宮控制的美國廣告商的媒體渠道，並禁止俄羅斯使用一些美國的諮詢服務。

歐洲理事會主席週一在訪問敖德薩期間被迫避難，因為俄軍導彈襲擊了該地區，事件就發生在第一夫人Jill Biden在母親節當天探訪烏克蘭西部之後，Jill Biden訪問了一個活躍的戰區，此舉對於美國現任第一夫人實屬罕見。

與此同時，俄軍周末轟炸了一所庇護烏克蘭人的學校，盧甘斯克地區有數十人死亡，烏克蘭總統澤連斯基發誓烏克蘭將贏得戰爭。

澤連斯基說：「我們是自由的人走自己的道路，今天，我們正在這條道路上對抗戰爭，我們不會給任何人一塊我們的土地。」

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