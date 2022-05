全國有色人種協進會促非裔及亞裔聯手竭止仇視亞裔罪行（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

全國有色人種協進會(NAACP)促請非洲裔社區聯同政府官員,合力竭止針對亞裔的仇恨犯罪,尤其是非洲裔對亞裔的罪行。

NAACP週一舉行記者會,分別有非洲裔及亞裔領袖發言,聲討於過去兩年的仇亞罪行總共上升超過五倍,今次是首次有兩個族裔聯手針對仇恨犯罪的問題合作。

亞裔領袖聯合發出聲明,又指兩個族裔雖然有不同,但有很多相似的地方,指非洲裔及亞裔社區多年來於歧視、公平問題上攜手合作。

華鷹會會長Jeffrey Lee說:「我們要一起攜手合作,通過和平才能一起成長,這是個關鍵的時刻,如果我們現在不做點事,下一代不會有將來,現在發生的事是十分瘋狂,而所有人都有目共睹。」

而非洲裔領袖就表示,與亞裔社區站在同一陣線,對於亞裔被當作新型肺炎疫情的代罪羔羊,就呼籲市長布里德保證罪犯受到法律制裁,及為受害者提供醫療與情緒支援。

NAACP的Amos Brown博士指出,他們的族裔有一句名言。

Brown博士說:「如果你想走得快,就自己一個走,但想要走得遠,你就要跟其他人一起。」

他提到仇亞行為於多年前已經存在,例如二次大戰時,美國政府將日裔美國人關進拘留營中。

舊金山(三藩市)警局的Yulanda Williams形容,舊金山本應是一個移民尋求庇護的城市,不容許任何歧視或暴力的存在。

William說:「我們是時候要在這個國際大都會,聲討各種歧視、白人種族主義和暴力行為,舊金山這個地方是一個很多人移民,好讓他們跟他們所愛的人,能夠逃離仇恨和暴力的地方。」

她表示,今天被攻擊的是亞裔,但明天事不關己的人就可能是仇視罪行的下一個目標,呼籲大家聯手打擊歧視問題。

William說:「他們首先朝著猶太人而來,但我沒有發聲,因為我不是猶太人,但最後他們朝我而來,但已經再沒有人為我發聲。」

