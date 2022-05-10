全國有色人種協進會促非裔及亞裔聯手竭止仇視亞裔罪行（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

全國有色人種協進會（NAACP）促請非洲裔社區聯同政府官員，合力竭止針對亞裔的仇恨犯罪，尤其是非洲裔對亞裔的罪行。

NAACP週一舉行記者會，分別有非洲裔及亞裔領袖發言，聲討於過去兩年的仇亞罪行總共上升超過五倍，今次是首次有兩個族裔聯手針對仇恨犯罪的問題合作。

亞裔領袖聯合發出聲明，又指兩個族裔雖然有不同，但有很多相似的地方，指非洲裔及亞裔社區多年來於歧視、公平問題上攜手合作。

華鷹會會長Jeffrey Lee說：「我們要一起攜手合作，通過和平才能一起成長，這是個關鍵的時刻，如果我們現在不做點事，下一代不會有將來，現在發生的事是十分瘋狂，而所有人都有目共睹。」

而非洲裔領袖就表示，與亞裔社區站在同一陣線，對於亞裔被當作新型肺炎疫情的代罪羔羊，就呼籲市長布里德保證罪犯受到法律制裁，及為受害者提供醫療與情緒支援。

NAACP的Amos Brown博士指出，他們的族裔有一句名言。

Brown博士說：「如果你想走得快，就自己一個走，但想要走得遠，你就要跟其他人一起。」

他提到仇亞行為於多年前已經存在，例如二次大戰時，美國政府將日裔美國人關進拘留營中。

舊金山（三藩市）警局的Yulanda Williams形容，舊金山本應是一個移民尋求庇護的城市，不容許任何歧視或暴力的存在。

William說：「我們是時候要在這個國際大都會，聲討各種歧視、白人種族主義和暴力行為，舊金山這個地方是一個很多人移民，好讓他們跟他們所愛的人，能夠逃離仇恨和暴力的地方。」

她表示，今天被攻擊的是亞裔，但明天事不關己的人就可能是仇視罪行的下一個目標，呼籲大家聯手打擊歧視問題。

William說：「他們首先朝著猶太人而來，但我沒有發聲，因為我不是猶太人，但最後他們朝我而來，但已經再沒有人為我發聲。」

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