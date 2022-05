【KTSF 周正鈞報導】

加州初選將於6月7日舉行,選民由週一起可以提早投票。

選務處已於5月初,向所有登記選民發出了郵寄選票,並且讓大眾週一起可以提早投票。

今次加州初選,包括一眾加州民選公職選舉,州長紐森及聯邦參議員Alex Padilla也尋求連任。

在舊金山(三藩市)就有地檢官博徹思面臨罷免提案,關於灣區就有幾十個提案,同樣需要選民投票作決定。

想提早投票的選民,可以於6月7日前將填好的選票寄回選務處,郵寄選票會以郵戳日子為準。

而想親身投票的話,舊金山和San Mateo縣由週一起,都設有投票中心開放予選民投票和投遞選票。

民眾可以根據各縣選務處的票站安排,親身到縣政府設立的官方投票站投票,詳情可以上各縣的選務處網站查詢。

