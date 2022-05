白宮指抗疫資金將用罄 今年秋冬或現逾億宗新症

【KTSF 韓千繪報導】

白宮表示,現時沒有足夠錢為所有美國人接種疫苗,治療藥即將用完,檢測也即將用完,如果國會不批出更多資金用於疫情救濟,今個秋季和冬季有可能出現一億宗新症。

白宮抗疫協調員Ashish Jha說:「如果我們不搶先一步,我們將會有更多免疫力下降,病毒會繼續進化,我們在今個秋季和冬季,可能會見到大型的感染、住院以及死亡

如果國會不通過新一筆抗疫資金,以及假設沒有新變種出現,根據不同的預測模型,白宮預計今秋季和冬季會出現一億宗新症。

Jha說:「我們需要國會幫助,這是打這場仗的關鍵資源,使秋天和冬天不再出現新一波疫情

在3月份,拜登政府要求超過220億元額外的疫情救援金,而兩黨的協議版本只提供一半資金,但是國會最終在4月並沒有通過這個撥款法案,白宮官員表示,沒有這筆錢,就不夠資源為新一波疫情作準備。

Jha說:「我們沒有足夠錢,為所有美國人接種疫苗,我們的治療藥即將用完,檢測也即將用完

多個州的單日新症目前正在上升,與上週相比,約有一半的州份住院人數增加,包括東北部大部分州份,但是他們仍然處於大流行的低位。

