白宮指抗疫資金將用罄 今年秋冬或現逾億宗新症

【KTSF 韓千繪報導】

白宮表示，現時沒有足夠錢為所有美國人接種疫苗，治療藥即將用完，檢測也即將用完，如果國會不批出更多資金用於疫情救濟，今個秋季和冬季有可能出現一億宗新症。

白宮抗疫協調員Ashish Jha說：「如果我們不搶先一步，我們將會有更多免疫力下降，病毒會繼續進化，我們在今個秋季和冬季，可能會見到大型的感染、住院以及死亡

如果國會不通過新一筆抗疫資金，以及假設沒有新變種出現，根據不同的預測模型，白宮預計今秋季和冬季會出現一億宗新症。

Jha說：「我們需要國會幫助，這是打這場仗的關鍵資源，使秋天和冬天不再出現新一波疫情

在3月份，拜登政府要求超過220億元額外的疫情救援金，而兩黨的協議版本只提供一半資金，但是國會最終在4月並沒有通過這個撥款法案，白宮官員表示，沒有這筆錢，就不夠資源為新一波疫情作準備。

Jha說：「我們沒有足夠錢，為所有美國人接種疫苗，我們的治療藥即將用完，檢測也即將用完

多個州的單日新症目前正在上升，與上週相比，約有一半的州份住院人數增加，包括東北部大部分州份，但是他們仍然處於大流行的低位。

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