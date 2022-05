國民黨主席朱立倫將在6月1日訪美 首站舊金山（視頻）

【KTSF】

國民黨主席朱立倫即將在六月一日訪美,到訪華府等四個城市,其中第一站就會抵達舊金山(三藩市),本台率先掌握了朱立倫此行在舊金山的第一手行程,屆時他將拜訪傳統僑社,也會出席僑宴,而他此行訪美具有甚麼重要意義,一起來了解。

朱立倫競選黨主席時的政見就說過,要強化國民黨與華府的溝通,國民黨副主席夏立言去年12月底訪問舊金山時也親口證實,朱立倫將在今年三、四月間訪美,不過基於疫情和行程安排等種種因素,朱立倫的美國行延期了兩次,現在終於敲定在六月一日成行。

朱立倫六月一日從台灣搭機來美,依序將會訪問舊金山、華府、紐約以及洛杉磯一共四個城市,根據本台掌握的最新消息,第一站舊金山的行程已經敲定,他將在6月1日晚間搭機抵達舊金山國際機場,隔天六月二日安排了一整天的拜會活動,包括前往華埠聖瑪莉廣場,向中華民國國父孫中山先生的銅像獻花致敬,拜會國民黨駐美總支部,拜會致公總堂、合勝堂和秉公堂等傳統僑社,晚間則會在Foster City的Crown Plaza酒店出席盛大的僑宴。

國民黨海外部副主任鍾維君在回應本台詢問時稱,由於黨中央尚未公布行程,他目前不便接受採訪。

他認為朱立倫訪美具有三大意義,首先是要向美方闡述國民黨穩健平和的對外政策,包括親美、和中以及友日,其次是要感謝僑界在國民黨遭遇挫折時仍展現支持,最後則是感謝海外支持者不離不棄。

今年新上任的國民黨中央委員王維則表示,此行朱立倫訪美,華府的行程是重頭戲。

王維說:「中國國民黨駐美代表處揭牌的儀式由朱立倫來主持,完了以後朱主席會跟美國很多重要的政界人士,包括國務院、國家安全會議,以及國防部一些重要的官員,還有他的老朋友大家一起相聚。」

王維表示,朱立倫要向美方闡述的訊息非常明確。

王維說:「向美國明確的表示,中國國民黨過去對美國的態度是一致性的,也希望美國能夠珍惜國民黨,對於維持台灣的民主自由,以及台海安定的決心。」

王維透露,朱立倫到訪灣區時,則要向僑社表達國民黨堅持改革的決心不變。

為了朱立倫訪美,國民黨駐美代表處副代表,國際事務部副主任黃裕鈞,也將在這個週末抵達舊金山,確認相關的前置作業。

