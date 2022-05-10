國民黨主席朱立倫將在6月1日訪美 首站舊金山（視頻）

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國民黨主席朱立倫即將在六月一日訪美，到訪華府等四個城市，其中第一站就會抵達舊金山（三藩市），本台率先掌握了朱立倫此行在舊金山的第一手行程，屆時他將拜訪傳統僑社，也會出席僑宴，而他此行訪美具有甚麼重要意義，一起來了解。

朱立倫競選黨主席時的政見就說過，要強化國民黨與華府的溝通，國民黨副主席夏立言去年12月底訪問舊金山時也親口證實，朱立倫將在今年三、四月間訪美，不過基於疫情和行程安排等種種因素，朱立倫的美國行延期了兩次，現在終於敲定在六月一日成行。

朱立倫六月一日從台灣搭機來美，依序將會訪問舊金山、華府、紐約以及洛杉磯一共四個城市，根據本台掌握的最新消息，第一站舊金山的行程已經敲定，他將在6月1日晚間搭機抵達舊金山國際機場，隔天六月二日安排了一整天的拜會活動，包括前往華埠聖瑪莉廣場，向中華民國國父孫中山先生的銅像獻花致敬，拜會國民黨駐美總支部，拜會致公總堂、合勝堂和秉公堂等傳統僑社，晚間則會在Foster City的Crown Plaza酒店出席盛大的僑宴。

國民黨海外部副主任鍾維君在回應本台詢問時稱，由於黨中央尚未公布行程，他目前不便接受採訪。

他認為朱立倫訪美具有三大意義，首先是要向美方闡述國民黨穩健平和的對外政策，包括親美、和中以及友日，其次是要感謝僑界在國民黨遭遇挫折時仍展現支持，最後則是感謝海外支持者不離不棄。

今年新上任的國民黨中央委員王維則表示，此行朱立倫訪美，華府的行程是重頭戲。

王維說：「中國國民黨駐美代表處揭牌的儀式由朱立倫來主持，完了以後朱主席會跟美國很多重要的政界人士，包括國務院、國家安全會議，以及國防部一些重要的官員，還有他的老朋友大家一起相聚。」

王維表示，朱立倫要向美方闡述的訊息非常明確。

王維說：「向美國明確的表示，中國國民黨過去對美國的態度是一致性的，也希望美國能夠珍惜國民黨，對於維持台灣的民主自由，以及台海安定的決心。」

王維透露，朱立倫到訪灣區時，則要向僑社表達國民黨堅持改革的決心不變。

為了朱立倫訪美，國民黨駐美代表處副代表，國際事務部副主任黃裕鈞，也將在這個週末抵達舊金山，確認相關的前置作業。

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