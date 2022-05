【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)華埠一幅受歡迎的虎龍壁畫,上週遭人寫上褻瀆的語言破壞,壁畫需要重繪。

位於舊金山華埠的Commercial街夾Grant Avenue的大型龍虎壁畫,於上週被人破壞。

藝術家MaCannaYo說:「上面有一大堆黑色和金色噴漆,像開玩笑一樣畫畫,卻是褻瀆的語言。」

而這些破壞無法挽救,因此決定需要重繪。

MaCannaYo說:「這裡很多家庭經過所要不適合,孩子們會一直看到它,所以我們想做點事。」

至於下一幅壁畫是甚麼,就將會用一週至一個月時間作決定,再加上店主與藝術家之間合作,這存在巨大的壓力。

MaCannaYo說:「我的目標著重於捐贈一幅,反映他們希望在店面看到遠景的壁畫。」

