拜登總統正在與互聯網服務供應商建立合作夥伴關係,旨在降低低收入家庭的上網費用。

全國20家互聯網服務供應商會參與這個計劃。

拜登政府表示,全國4800萬戶家庭將會受惠,能夠用高速互聯網服務,當中包括大部分在農村的人口。

符合條件的國民可以在Whitehouse.gov/getinternet/網站上登記。

