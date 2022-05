【KTSF】

越獄10天的囚犯Casey White,以及涉嫌協助他逃獄的阿拉巴馬州前懲教官員Vicky White,在印第安那州落網,Vicky開槍自殺,已送院搶救。

印第安那州警長Dave Wedding說:「事發時,車上女司機開槍自殺,那乘客受傷,傷勢不嚴重,他們被送院檢查,Vicky傷勢很嚴重,但我不知道真正的程度

初步消息指,逃犯的車輛在印第安那州Evansville被聯邦警方追捕,Casey White投降被捕,而Vicki White則開槍自殺。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。