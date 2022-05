駐舊金山台北經文處接獲多名台灣留學生通報被人騙走存款（視頻）

【KTSF】

駐舊金山台北經文處教育組近日接獲許多來美求學的台灣留學生通報遭到電話詐騙,而且受害人數近期激增。

駐舊金山台北經文處教育組組長周慧宜說:「今年以來到現在,就有差不多十件以上,那上個月呢就有三件以上。」

這些留學生碰到的詐騙伎倆,其實已為社區所熟知,多數是接到自稱快遞公司人員的電話,表示中國某城市,例如上海公安收到不法通報,檢查到該學生的包裹有偽造的護照,案件將轉給公安調查。

周慧宜說:「之後就會有公安人員跟他聯絡,他就說你這個違法的部分,要進入調查,學生就說我是清白的,我絕對沒有做偽造護照的事情,公安就說,你說清白那我們怎麼相信呢?公安就說你願不願意配合調查,學生當然會說我願意。」

接著這個所謂的公安要求,受害學生提供所有個人信息來做資料比對,學生照做之後,騙徒又以偵查不公開為由要求學生保密,不得對任何人透露,還要對方每天通報行蹤,又威脅如果學生不照做,將會將其從美國遞解到中國或牽連到家人。

周慧宜說:「剛開始的時候,他不會跟你說匯錢的事,他只會給你一種情緒上的控制,然後要你對他採取的步驟,養成一個百依百順的模式。」

在一天兩天之後,騙徒才會進入重點,謊稱查到該學生涉嫌洗錢,而且金額龐大,當事人急於自清,於是便應騙徒要求,提供銀行帳戶信息。

周慧宜說:「提供了以後,他就說,現在是在調查的階段,所以金額你不能隨便進出,你不能隨便有錢進來,也不能隨便匯出去,配合調查的話,我建議你把它轉到一個保管帳戶,這個等於是暫時凍結的狀態,等我們調查清楚了,你洗清你的嫌疑了,就會把這個錢轉還給你的帳戶。」

學生不疑有他,便將所有的錢轉到該帳戶,最後這位騙徒不再聯繫,才發現上當。

周慧宜說:「這個損失都很慘重,因為學生他們這些都是要繳學費的,我們知道像最近這幾個案例,少的有兩、三萬美金,多的有達到13萬美金,所以等於他未來要繳學費的錢,他要生活的,他的前途可能因為這樣被詐騙,可能書都讀不下去了,等於就要回台灣了。」

官員提醒留學生以及民眾,遭遇詐騙後應立即報警,並試圖要求止付,如果個人資料已經送交,也要做後續的處理。

周慧宜說:「因為他很有可能濫用,這種盜取的個資,再去做進行詐騙的動作。」

這時候,官員建議重辦護照,並向聯邦調查局(FBI)的網路犯罪投訴中心通報,網址是http://www.ic3.gov,或是向聯邦貿易委員會FTC通報,網址是http://www.ftc.gov,以預防個資被盜用之後引發的法律糾紛。

另外,官員也建議民眾不要接陌生來電,並要冷靜核實狀況,例如中國公安部無法在美國執法,也不可能將人從美國遞解出境。

台灣僑民如果受害需要協助,可撥打駐舊金山台北經文處急難救助電話是(415) 265-1351。

