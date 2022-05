普京指控西方準備侵俄有必要出兵先發制人

【有線新聞】

俄羅斯舉行勝利日閱兵,展出的陸戰裝備種類、數量都比往年少,

空中閱兵受天氣影響取消,總統普京為出兵烏克蘭辯護,指控西方國家準備入侵俄羅斯。

戰事持續之際,紅場閱兵規模比往年小,只有33個步兵方陣接受檢閱,部分受閱軍人有參與對烏克蘭的「特別軍事行動」,今年閱兵有25款共131輛坦克、軍車和武器系統,少過去年的31款共198輛。

派上戰場的T80坦克、大部分火炮系統則在紅場「失蹤」,展出的只有型號較舊的防空系統,較為耀眼的是「天王星-9」無人戰車,以及亞爾斯洲際彈道導彈,這款導彈可搭載多達10個分導式核彈頭,射程超過12,000公里。

這次閱兵原定有77架軍機飛越紅場上空,包括伊爾-80應付核戰等專用的「末日飛機」,但克里姆林宮在閱兵開始前公布,因天氣問題取消檢閱空中部隊。

普京在紅場檢閱部隊前,將紅軍與納粹德軍作戰及俄羅斯在烏克蘭的軍事行動相提並論,稱出兵頓巴斯是為了保障俄羅斯安全,而且是及時,有必要先發制人、擊退侵略。普京批評北約在俄羅斯邊界製造威脅,俄方提出北約停止擴張的安全協議,但歐美拒絕,並準備侵略克里米亞在內的俄國領土。

普京又罕有提到在烏克蘭戰事的傷亡情況,指每個官兵犧牲都是所有人的悲痛。

他希望傷兵盡快康復,又會為他們和陣亡士兵家屬提供協助。

