普京指控西方準備侵俄有必要出兵先發制人

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俄羅斯舉行勝利日閱兵，展出的陸戰裝備種類、數量都比往年少，

空中閱兵受天氣影響取消，總統普京為出兵烏克蘭辯護，指控西方國家準備入侵俄羅斯。

戰事持續之際，紅場閱兵規模比往年小，只有33個步兵方陣接受檢閱，部分受閱軍人有參與對烏克蘭的「特別軍事行動」，今年閱兵有25款共131輛坦克、軍車和武器系統，少過去年的31款共198輛。

派上戰場的T80坦克、大部分火炮系統則在紅場「失蹤」，展出的只有型號較舊的防空系統，較為耀眼的是「天王星-9」無人戰車，以及亞爾斯洲際彈道導彈，這款導彈可搭載多達10個分導式核彈頭，射程超過12,000公里。

這次閱兵原定有77架軍機飛越紅場上空，包括伊爾-80應付核戰等專用的「末日飛機」，但克里姆林宮在閱兵開始前公布，因天氣問題取消檢閱空中部隊。

普京在紅場檢閱部隊前，將紅軍與納粹德軍作戰及俄羅斯在烏克蘭的軍事行動相提並論，稱出兵頓巴斯是為了保障俄羅斯安全，而且是及時，有必要先發制人、擊退侵略。普京批評北約在俄羅斯邊界製造威脅，俄方提出北約停止擴張的安全協議，但歐美拒絕，並準備侵略克里米亞在內的俄國領土。

普京又罕有提到在烏克蘭戰事的傷亡情況，指每個官兵犧牲都是所有人的悲痛。

他希望傷兵盡快康復，又會為他們和陣亡士兵家屬提供協助。

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