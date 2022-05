【KTSF】

面對嚴重的乾旱,加州今年夏天也可能面對另外一個威脅,就是天氣導致的停電。

加州公用事業委員會(CPUC)表示,今年夏天可能會出現1,700兆瓦的能源短缺,相當於供應130萬個家庭用戶的電力。

當局表示,最可能發生的時候,是加州最炎熱的幾天,加州最後一次發生多處停電的時候是2020年8月,當時因為熱浪侵襲美國西部幾個州。

CPUC主席Alice Reynolds表示,根據電腦模型的推斷,最缺電的時候是太陽下山之後,因為加州現有的發電系統中,非常依賴太陽能,而太陽下山之後,還會有許多人因為高溫而開冷氣,這有可能會在今年9月發生。

除此之外,嚴重的乾旱還會導致水壩缺水,而不能靠水力發電,去年Oroville湖的水力發電廠,就因為水量低而必須一度關閉。

