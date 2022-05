【KTSF】

北灣Marin縣一架飛機飛行時失事,機上兩人死亡,全國運輸安全委員會(NTSB)正調查事故原因。

飛機星期五下午約12點,於舊金山(三藩市)金門橋以北飛行期間,意外撞向一座山丘,男機師及一名女乘客死亡。

正調查事故原因的NTSB,週日移走飛機殘骸。

不少為金門橋慕名而來的遊客,對意外於觀景台旁邊發生感到震驚,亦有飛行愛好者表示,希望死者的親友節哀順變,又指他們熱愛飛行,認為飛行是一項十分安全的活動。

FlightAware提供的飛行路線圖顯示,飛機星期五早上於Sacramento起飛,抵達灣區後,於金門橋上空繞了幾個圈,最終失事,有遊客於意外發生時在場,指當時非常大霧。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。