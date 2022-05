馬里烏波爾鋼鐵廠老弱婦孺全部撤出

【有線新聞】

烏克蘭南部馬里烏波爾受困鋼鐵廠的老弱婦孺已經全部撤離。總統澤連斯基表示,正設法營救仍被圍困的守軍和傷兵。

烏克蘭稱成功於馬里烏波爾鋼鐵廠,再撤走300多名平民所有受困廠內的老弱婦孺終於在圍城兩個多月後全部撤離。

亞速營指控,俄軍在撤離行動中無視一早商定以白旗為記號,炮擊撤離平民的車隊,造成多名士兵傷亡。而俄羅斯亦宣布結束鋼鐵廠的平民撤離行動,稱撤走了51名平民。

烏克蘭仍有約2000名守軍被圍困,他們多次表明堅拒投降,總統澤連斯基稱,正設法營救留守人員,但承認非常困難。下一步會先撤走鋼鐵廠內數以百計傷兵和救護員,但能否展開撤離行動,取決於俄方會否真誠信守約定。

澤連斯基指控,俄軍一心殺戮和破壞,以導彈轟炸南部歷史悠久的老城敖德薩。而在東北大城哈爾科夫連國家博物館也成為目標,館藏付諸一炬,居民只能盡力挽救。澤連斯基指控俄軍至今已摧毀200個文化古跡,形容就算是恐怖分子都未必會瞄準博物館。

哈爾科夫同日還有三條橋樑被炸,俄軍就聲稱於當地摧毀大量由美國和歐洲提供的軍備。莫斯科一直否認攻擊平民目標,但東部盧甘斯克的官員指,一間有近百人藏身的學校遭俄軍炸彈摧毀。世衛亦指控俄軍對烏克蘭醫療設施發動至少200輪攻擊。

美國中情局局長伯恩斯警告,俄羅斯總統普京「輸不起」,會將火力加倍以改善戰局,但暫時未見俄羅斯計劃部署或動用核武的證據,不過不可輕視這個可能性。

