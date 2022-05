林鄭與李家超會面商交接工作 包括重組政府架構、防疫等

【有線新聞】

香港特區行政長官林鄭月娥與行政長官當選人李家超會面,林鄭月娥說為了順利交接,會協助李家超重組政府架構。李家超感謝林鄭月娥提供意見,會盡快再與特首辦商討細節。

李家超當選後首日去到特首辦,與林鄭月娥會面。

林鄭月娥說:「你都是高票當選,時間過得很快,你離開政府總部及政務司司長的工作崗位只是一個多月,但我留意到你都覺得是一個深切體會,我相信對於未來你帶領香港施政都非常之有禆益。」

李家超說:「經過選舉洗禮的確有好多體會,我知道行政長官是特意安排給機會我、與我見面,所以我衷心感謝。」

距離政府換屆餘下不足兩個月,林鄭月娥說為了順利交接,會為李家超提供一切所需協助。

林鄭月娥說:「儘管我們現時有一個非常配合及支持的立法會,但每一項政府的提議交予立法會,都要給時間他們審議及通過。所以我們已經籌備了一個時間表,要稍後兩個辦事處落實及討論每一個步驟、推進。」李家超:「行政長官在這方面其實已經想到很周到、不同的計劃我亦都初步看了一些細節,很多謝你,稍後大家可以交流意見,亦都多方面向行政長官你學習。」兩人之後一同在政府總部見傳媒。

除了重組政府架構,兩人亦有討論其他事項,李家超說:「未來數星期防疫抗疫工作走向將會如何,大家亦有提及慶祝香港回歸祖國25周年慶典活動的一些考慮。」記者會不設傳媒提問,兩人分別用中英文重複發言就離開。

