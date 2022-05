拜登夫人及加拿大總理杜魯多突然到訪烏克蘭

【有線新聞】

美國總統拜登聯同七國集團與烏克蘭舉行視像會議,商討加強軍事援助及制裁措施,多國同意不再依賴俄羅斯能源,甚至禁止石油及天然氣進口。拜登的夫人吉爾及加拿大總理杜魯多同日突然到訪烏克蘭。

拜登的夫人吉爾訪問多個鄰國探訪烏克蘭難民後,周日在未有預告下到訪烏克蘭西部邊境的烏日霍羅德,總統澤連斯基的夫人葉蓮娜接待,互相擁抱問候;據報這次是俄烏開戰後葉蓮娜首次現身。

加拿大總理杜魯多則突然到訪首都基輔外圍城鎮伊爾平,視察各處受炮火破壞的情況,他亦參與七國集團會議,與法國總統馬克龍等領袖商討對烏援助。同日到訪當地的還有德國聯邦議院議長巴斯,以及克羅地亞總理普蘭科維奇,先後與澤連斯基會面。

烏克蘭以往與俄羅斯一樣,都是在5月9日才紀念戰勝納粹德國,較其他西方陣營的歐洲國家遲一天。

澤連斯基這次則於周日已發放片段,表示每年同日都與文明世界一起紀念保衛歐洲免受納粹蹂躪,又重提俄軍攻打兩個月已殺二萬人,是納粹佔領兩年來總數的兩倍。

俄羅斯周一會舉行大規模的勝利日閱兵,外界觀望俄軍會否有進一步行動。烏克蘭東部盧甘斯克原本一間學校幾乎夷為平地,只剩一片瓦礫,相信有數十人喪生;地方官員指責是俄軍空襲造成。

近日飽受炮火蹂躪的地方,還包括東部頓涅茨克的巴克穆特,有人在瓦礫堆徘徊,發現熟人已離世,不禁悲從中來。

