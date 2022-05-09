李家超當選香港特首 得票率破歷屆紀錄

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李家超在沒有競爭對手下，以1,416票當選新一任香港特區行政長官，得票率破歷屆紀錄，亦成為最年長的特首。他說上任後首要解決房屋問題，以結果取信於民，又重申特首是雙負責制，相信中央和香港市民的希望是一致。

李家超以1,416票、超過九成九支持率當選第六任行政長官，不支持票有八張，白票就有四張。

李家超說：「不論是支持還是不支持我，我都衷心感謝，因為你們今日支持了特首選舉投票日。今日亦是母親節，亦是佛誕，亦是國際紅十字會定下的世界微笑日，所以我們大家都可以很開心迎接今天的歷史性日子。」

李家超邀請太太林麗嬋上台分享歷史一刻，李家超說得到的票數是非常重要的鼓勵。

李家超說：「我將忠誠地、堅毅地承擔這個歷史使命，肩負這個重大責任，團結帶領740萬香港居民，同為香港開新篇。明白大家多麼深愛香港，我面前所面對的困難會很多，我的一切都是香港給予的，我從一名無名小卒，到現在可以在一個重要崗位盡量為香港市民服務。」

兩名兒子沒有現身，李家超強調選舉是個人的事，無要求他們參與，不想家人因為他而有所顧慮。

李家超說：「香港的確是穩定下來，但亦潛伏一些繼續破壞香港的力量，我就是等同香港所有丈夫、爸爸正在做的事。我很多時只顧工作，給予太太的時間少了，她非常盡心盡力幫我照顧家庭，非常感謝她。」

距離上任只有不足兩個月，李家超說會馬上組班，首要解決市民最關心的房屋問題，以結果取信於民。

李家超說：「長期以來困擾香港的不同問題，很多不是沒有解決方案，而是落實成績不符合市民預期。新一屆政府會以行動爭取信心，以結果收窄分歧，以成績凝聚互信。」

他重申特首要向中央和特區雙負責，那麼市民利益會放哪裡？

李家超說：：「兩方面是共通，中央人民政府希望香港發生的，跟香港社會大眾希望發生的一定是一致的，因為大家的利益都是希望香港長期繁榮穩定。」

李家超被問到會否跟民主黨、民協等民主派溝通，推動社會復和，他無正面回應，說會按實際情況跟各界溝通。

投票結束後，警方於李家超位於何文田的寓所附近一帶加強警力，有警車停泊，警員駐守戒備，巡邏的警員明顯增加。

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