【有線新聞】

歐盟指本港特首選舉違背民主原則及政治多元主義,表示遺憾。

歐盟指,唯一候選人李家超在當選前經過資審會審查,選委會的民主元素削弱,與基本法列明具廣泛代表性背道而馳,形容篩選過程瓦解一國兩制,促請中方和港府落實雙普選。

中國外交部駐港公署強烈不滿和堅決反對歐盟講法,指歐盟一些政客出於「以港遏華」的險惡用心,無端攻擊抹黑選舉制度,打著民主、人權、自由等幌子對香港事務信口雌黃,要求他們停止插手香港事務。

