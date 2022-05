【KTSF】

東灣Emeryville一間酒店,有疑犯涉嫌持槍指嚇住客與職員後被警方拘捕。

警方週日清晨接報,有人指遭到疑犯用槍恐嚇,警員到場後,發現疑犯於酒店大堂內,手持一支改裝過的散彈槍,正在來回踱步。

警方包圍酒店,嘗試與疑犯溝通,而鄰近的警區亦派員到場協助。

經雙方對峙後,疑犯離開警方視線範圍約30分鐘,警方於是派出無人機到酒店內,發現疑犯正躺在酒店大堂一張梳化上。

警員於大約4點左右進入酒店,發現疑犯於梳化上睡著了,警方隨即將他拘捕。

根據警方資料,疑犯是一名29歲的東灣Richmond男子,他有多項拘捕令,涉及多宗罪行,面對包括涉嫌用致命武器攻擊、恐嚇、藏有經改裝過的散彈槍,及藏有已經上膛的槍械等多項罪名。

