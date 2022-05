【KTSF】

灣區週末和週一寒冷而大風,北灣部分地區甚至下冰雹,為何5月會出現像冬季的天氣,這種天氣又會持續多久呢?

Santa Rosa的消防員捕捉到落冰雹的一刻,國家氣象局表示,北加州受一股低氣壓影響,被濕而冷的氣團籠罩著,週一除了下著毛毛雨之外,北灣和東灣更出現落冰雹的現象。

Sierra山區週一下雪,而灣區部分山峰也出現飄雪。

灣區氣溫較正常低了華氏5到15度,預測這股低氣壓星期三離開加州,之後氣溫會逐漸回升,到了週末,灣區會出現炎熱天氣,東灣內陸地區以及南灣日間氣溫將達到華氏80度。

