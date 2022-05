中情局伯恩斯指俄烏戰事影響北京對台灣盤算 但沒動搖決心

【有線新聞】

美國中情局局長伯恩斯表示,俄烏戰事影響北京政府對於控制台灣的盤算,但沒動搖決心。

伯恩斯在金融時報一個活動提到俄烏戰事,認為北京政府正密切關注戰況,並對烏克蘭頑強抵抗俄羅斯及俄方所承受的經濟代價大感意外。

伯恩斯相信,北京正仔細審視動武引致的代價和後果,但不認為北京領導人控制台灣的決心有所動搖,只是影響到何時和如何實行的盤算,又指美國相信中國正因與俄羅斯的野蠻軍事行動扯上關係令聲譽受損,以及戰事促成美國和歐盟關係更緊密而感到不安。

《紐約時報》引述美國和台灣官員,俄烏戰事令雙方相信有更迫切需要加強台灣防衛。

華府正重新檢視台灣的戰力可否像烏克蘭般「以小敵大」擊退侵略,施壓台灣採購能提升不對稱戰力的武器,而不是常規戰爭軍備,以擊退海上入侵。美方強烈支持台灣發展專注機動性和準確攻擊的不對稱作戰戰略。

報道引述美國官員已經警告台灣,國務院會拒絕出售不符合台灣戰略需求的武器,例如MH-60R反潛直升機等。

而據報仍有台灣官員尋求華府提供主戰坦克等常規戰爭裝備,以為不同戰況作準備。又指蔡英文總統近日親自就美國延遲交付軍備,向華府傳遞訊息。

