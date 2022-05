舊金山市立大學校董會通過削減課堂和裁減176名教師

【KTSF】

舊金山(三藩市)市立大學(CCSF)董事會週五晚以壓倒性的票數表決通過,在下一學年起,削減大約300堂課和裁減176名教師。

董事會聲稱,今次削減目的,是要抵消巨大的預算短缺,5名董事同意該提案,而華裔董事王兆倫投下唯一的反對票。

在辯論期間,一群舊金山市立大學的教師和學生,關注並表達了他們的擔憂,有其他人亦對削減表示反對意見。

在該學校任職戲劇表演講師的Patricia Miller表示,她是單親媽媽,並且未知道事情會怎樣發展,而人力資源部門亦未向她解釋,她就擔心她與她的女兒的醫療保險會有影響,市立大學將於下一個學年起裁減38名全職教師,並停止重新聘用138名兼職教師。

全職英語教師Alissa Buckley亦收到了裁員通知,Buckley表示感覺很悲痛,她指她喜歡她的學生和在這裡工作。

在董事會表決前的上一個星期二開始,數十名教師和學生在學生服務大樓前紮營抗議,上週四,警方逮捕了大約10名涉嫌阻塞街道的抗議者,在2012年,市立大學大約有73,000名學生,而現時他們只有不到25,000名學生。

2013年學院幾乎失去資格認證時,很多人離開了大學官員表示,如果他們不解決預算問題,學校可能會被迫關閉。

