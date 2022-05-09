舊金山市立大學校董會通過削減課堂和裁減176名教師

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舊金山（三藩市）市立大學（CCSF）董事會週五晚以壓倒性的票數表決通過，在下一學年起，削減大約300堂課和裁減176名教師。

董事會聲稱，今次削減目的，是要抵消巨大的預算短缺，5名董事同意該提案，而華裔董事王兆倫投下唯一的反對票。

在辯論期間，一群舊金山市立大學的教師和學生，關注並表達了他們的擔憂，有其他人亦對削減表示反對意見。

在該學校任職戲劇表演講師的Patricia Miller表示，她是單親媽媽，並且未知道事情會怎樣發展，而人力資源部門亦未向她解釋，她就擔心她與她的女兒的醫療保險會有影響，市立大學將於下一個學年起裁減38名全職教師，並停止重新聘用138名兼職教師。

全職英語教師Alissa Buckley亦收到了裁員通知，Buckley表示感覺很悲痛，她指她喜歡她的學生和在這裡工作。

在董事會表決前的上一個星期二開始，數十名教師和學生在學生服務大樓前紮營抗議，上週四，警方逮捕了大約10名涉嫌阻塞街道的抗議者，在2012年，市立大學大約有73,000名學生，而現時他們只有不到25,000名學生。

2013年學院幾乎失去資格認證時，很多人離開了大學官員表示，如果他們不解決預算問題，學校可能會被迫關閉。

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