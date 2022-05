【KTSF 周正鈞報導】

北加州的消防人員認為今年會面對最嚴重的山火季節,預料7月會有大型山火發生。

國家跨機構消防中心認為,灣區和北加州其他地方,最有可能發生山火的時間是6月到8月,氣象學家認為,這些山火會是從雷電天氣系統引發。

而這段時間的乾旱所造成的山火燃料,將增加具摧毀性的大火。

當局表示,隨著氣候變化,可能發生大型山火的時段逐年擴大,可以在5月就開始。

加州數據顯示,和去年同時間相比,截至目前有兩百宗山火,但被燒的地方多出1,700英畝

加州消防部門官員表示,有超過9成的山火是人為造成,也促請民眾制定逃生的計劃,和減少家居被燒的機率,例如清除住家周圍的乾枯植物。

