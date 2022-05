塔利班下令阿富汗女性須穿罩袍外出

【有線新聞】

塔利班重掌阿富汗政權大半年後,下令女性必須在公眾地方穿上罩袍,並應盡量避免外出,美國和聯合國批評塔利班違反過往尊重女性權益的承諾。

塔利班去年8月重新掌權後,雖然表明會尊重女性,但不斷收緊女性自由,周六頒布首個針對女性衣著的全國命令,除小女孩或老人外,女子在公眾地方必須穿上罩袍,由頭包到腳,只可露出眼睛。

又指女性最好留在家中,有必要才外出,若違反規定,事主的父親或最親的男性家屬會被傳召,面臨監禁或失去政府工作。

塔利班指新命令是希望女性活得安全和有尊嚴,當局之前已關閉女子中學,限制女性到公園,以至遠行或出國必須由男性陪同。

當地爭取女權人士批評,塔利班介入女性私人生活,即使國家正面對自殺式襲擊和貧窮等問題,但塔利班只關心女性衣著。

美國要求塔利班立即撤銷命令,同時會和各國商討應對,強調塔利班能否得到國際社會肯定,取決於其行動,聯合國認為塔利班決定違反過往承諾,會立即尋求和塔利班會面商討。

塔利班在1996年起曾掌權,期間嚴格限制女性自由,強制女性穿著罩袍,也不容許女性獨自外出或上學,直至塔利班2001年底倒台,之後阿富汗政府解除多項女性限制,但在鄉郊的保守地區不少女性仍穿罩袍。

