加州一律師行涉濫用殘疾人士法被起訴 訴訟有何進展（視頻）

加州一間律師行引用美國殘疾人法例,提出數千宗針對小商業的訴訟,舊金山(三藩市)及洛杉磯縣地檢官先前聯合對該間律師行提出民事起訴,指出當中涉嫌欺詐,這宗民事訴訟最新進展是什麼。

美國殘疾人法ADA是一項保障殘疾人士權益的法例,而本次由Potter Handy律師行提出的一連串援引該法例的訴訟,涉及數名連環原告人,在全加州向商家提出數千宗官司。

原告人聲稱到訪某些商業時遇到障礙,例如是通道不足以讓輪椅通過等。

洛杉磯以及舊金山地檢處的調查顯示,有些原告住於洛杉磯,但就對灣區的商戶作出起訴,單單是舊金山,就有超過300個商戶成為ADA民事訴訟的被告。

舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)週五在舊金山華埠交待最新的發展,但在記者會開始前,門外就有數人叫喊罷免博徹思的口號。

在記者會上,博徹思指地檢署支持殘疾人法ADA的原則,但不容許一些不道德和不誠實的律師和律師事務所,假借保護殘疾社區的外衣,濫用法律來壓榨辛勤工作的小商家,博徹思表示,對該律師行的訴訟在三大要求。

博徹思說:「第一個要求是法院禁止這家律師行在未來提起類似訴訟,第二,要求法院對這家律師行處以費用和罰款,第三,對小商業最重要的,是請求法院責令該律師行退還此類欺詐訴訟獲得的所有款項。」

舊金山助理檢察官Gabriel Markoff指,是次的訴訟不單只是要追究該間的律師事務所,同時亦追究該律師事務所的個人律師,所以才可以更保障地退回金錢給小商家。

華埠商會聯會會長邵旗謙說:「地檢官能夠正面跟我們解釋現在檢控的過程,和將會發生的事,他們很清晰解釋了已經對該律師行提出檢控,希望會有賠償和受到法律制裁。」

彩虹攝影東主洪先生本身是殘疾人士,又是小商家。

洪先生說:「我認為他們現在是利用殘疾人士去賺錢,而並不是真心為了殘疾人士。」

