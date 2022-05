美國移民局更新網站 讓民眾更易查詢申請進度（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

美國公民及移民服務局宣布一項新改變,目的是簡化和改進向公眾傳達案件進度的方式。

公民及移民服務局表示,為了提高透明度和效率,新的變更可以令到個人更容易檢查移民案件的進度,並獲得即時回覆。

當中變化包括,民眾現時可以根據自己特定類型的案例,來查看處理時間信息,移民局會提供一個查詢工具,讓民眾在輸入收表日期時,如有問題需要移民局回答,該查詢工具會提供一個鏈接,給用戶在線查詢。

該工具也會顯示一個絕大多數案件的處理時間,方便用戶預估申請的進度時間。

此外,移民局亦會對該網頁作出修改、精簡及添加內容,比如添加常見答問專頁等項目,以增加透明度。

但移民局表示,顯示的案件處理時間只用作參考,因為每個案件都是獨一無二的,有些案件的處理時間比其他案件要長,具體取決於特定案件的類型。

公民及移民服務局在3月曾舉辦了與此問題相關的全國聽證會,該機構尋求並鼓勵公眾發表意見,另一場全國聽證會計劃在5月中旬舉行,預計將會有更多的公眾的意見。

