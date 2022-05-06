美國移民局更新網站 讓民眾更易查詢申請進度（視頻）

May 6, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

美國公民及移民服務局宣布一項新改變，目的是簡化和改進向公眾傳達案件進度的方式。

公民及移民服務局表示，為了提高透明度和效率，新的變更可以令到個人更容易檢查移民案件的進度，並獲得即時回覆。

當中變化包括，民眾現時可以根據自己特定類型的案例，來查看處理時間信息，移民局會提供一個查詢工具，讓民眾在輸入收表日期時，如有問題需要移民局回答，該查詢工具會提供一個鏈接，給用戶在線查詢。

該工具也會顯示一個絕大多數案件的處理時間，方便用戶預估申請的進度時間。

此外，移民局亦會對該網頁作出修改、精簡及添加內容，比如添加常見答問專頁等項目，以增加透明度。

但移民局表示，顯示的案件處理時間只用作參考，因為每個案件都是獨一無二的，有些案件的處理時間比其他案件要長，具體取決於特定案件的類型。

公民及移民服務局在3月曾舉辦了與此問題相關的全國聽證會，該機構尋求並鼓勵公眾發表意見，另一場全國聽證會計劃在5月中旬舉行，預計將會有更多的公眾的意見。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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