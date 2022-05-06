數據指美國工人和企業生產力降 勞工成本上漲逾一成

May 6, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦勞工部發表數據，今年第一季度，美國工人和企業的生產力與去年同期比較下降了7.5%，而勞工成本就上漲11.6%，令過去四個季度的勞工成本一共上漲了7.2個百分點，上個星期有20萬人首次申領失業金，高過預期。

美國的生產力在今年第一季度按年跌7.5%，這是自1947年以來的最大跌幅。

勞工成本就增加了11.6%，是自2020年夏季以來最高，勞工成本數據是衡量企業支付員工工資的指標。

最新數據反映就業市場的競爭，推高了工人的工資，同時也反映供應鏈堵塞，造成物資短缺，百物騰貴。

聯儲局宣布加息半厘來壓低通脹，美國3月份按年通貨膨脹率升至8.5%，是40年來的新高。

經濟學家預測，美國政府將會在星期五發布的4月就業報告將顯示，4月份新增職位不足40萬個，但相比於疫情前，目前美國整體就業表現仍然相當好。

在失業方面，勞工部最新報告指，4月底的一個星期有20萬人首次申領失業金，比前一個星期增加1.9萬人，略高於預期。

繼續申領失業金的人數就減少1.9萬人，減至138萬，是42年來的新低。

所有這些數據呼應美國的第一季的GDP按年下跌1.4%，涉及的因素包括Omicron感染個案增加、通貨膨脹失控以及俄烏戰爭等。

經濟專家預期，美國GDP可望會在今年稍後回升，聯儲局長包維爾也認為，美國的經濟正處於強勢，但要保持經濟強力復原，高通脹率就必須壓抑。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 × three =