數據指美國工人和企業生產力降 勞工成本上漲逾一成

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦勞工部發表數據,今年第一季度,美國工人和企業的生產力與去年同期比較下降了7.5%,而勞工成本就上漲11.6%,令過去四個季度的勞工成本一共上漲了7.2個百分點,上個星期有20萬人首次申領失業金,高過預期。

美國的生產力在今年第一季度按年跌7.5%,這是自1947年以來的最大跌幅。

勞工成本就增加了11.6%,是自2020年夏季以來最高,勞工成本數據是衡量企業支付員工工資的指標。

最新數據反映就業市場的競爭,推高了工人的工資,同時也反映供應鏈堵塞,造成物資短缺,百物騰貴。

聯儲局宣布加息半厘來壓低通脹,美國3月份按年通貨膨脹率升至8.5%,是40年來的新高。

經濟學家預測,美國政府將會在星期五發布的4月就業報告將顯示,4月份新增職位不足40萬個,但相比於疫情前,目前美國整體就業表現仍然相當好。

在失業方面,勞工部最新報告指,4月底的一個星期有20萬人首次申領失業金,比前一個星期增加1.9萬人,略高於預期。

繼續申領失業金的人數就減少1.9萬人,減至138萬,是42年來的新低。

所有這些數據呼應美國的第一季的GDP按年下跌1.4%,涉及的因素包括Omicron感染個案增加、通貨膨脹失控以及俄烏戰爭等。

經濟專家預期,美國GDP可望會在今年稍後回升,聯儲局長包維爾也認為,美國的經濟正處於強勢,但要保持經濟強力復原,高通脹率就必須壓抑。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。