數據指美國工人和企業生產力降 勞工成本上漲逾一成

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦勞工部發表數據，今年第一季度，美國工人和企業的生產力與去年同期比較下降了7.5%，而勞工成本就上漲11.6%，令過去四個季度的勞工成本一共上漲了7.2個百分點，上個星期有20萬人首次申領失業金，高過預期。

美國的生產力在今年第一季度按年跌7.5%，這是自1947年以來的最大跌幅。

勞工成本就增加了11.6%，是自2020年夏季以來最高，勞工成本數據是衡量企業支付員工工資的指標。

最新數據反映就業市場的競爭，推高了工人的工資，同時也反映供應鏈堵塞，造成物資短缺，百物騰貴。

聯儲局宣布加息半厘來壓低通脹，美國3月份按年通貨膨脹率升至8.5%，是40年來的新高。

經濟學家預測，美國政府將會在星期五發布的4月就業報告將顯示，4月份新增職位不足40萬個，但相比於疫情前，目前美國整體就業表現仍然相當好。

在失業方面，勞工部最新報告指，4月底的一個星期有20萬人首次申領失業金，比前一個星期增加1.9萬人，略高於預期。

繼續申領失業金的人數就減少1.9萬人，減至138萬，是42年來的新低。

所有這些數據呼應美國的第一季的GDP按年下跌1.4%，涉及的因素包括Omicron感染個案增加、通貨膨脹失控以及俄烏戰爭等。

經濟專家預期，美國GDP可望會在今年稍後回升，聯儲局長包維爾也認為，美國的經濟正處於強勢，但要保持經濟強力復原，高通脹率就必須壓抑。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。