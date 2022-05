據報「莫斯科號」被擊沉 烏克蘭曾獲美方定位情報

【有線新聞】

美國傳媒報道,上月烏克蘭部隊以導彈擊沉俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」,美方曾提供定位情報。至於有俄軍將領傳出被擊殺,美國國防部指是烏克蘭方面的行動,美方並無參與。

烏克蘭軍方上月中表示,以導彈擊中俄軍巡洋艦莫斯科號,這艘黑海艦隊旗艦最終沉沒。

事隔三星期,美國傳媒報道,美方當時曾向烏克蘭部隊提供定位數據,協助擊沉莫斯科號艦艇,但消息指美方不清楚烏克蘭會發動攻擊,亦無參與任何決定。

報道引述兩名美國官員消息指,烏克蘭本身已掌握目標行蹤,美國只是加以確認,但有官員認為美國的情報才是關鍵。

烏俄戰事持續超過兩個月,美國一直有向烏克蘭提供有關俄軍在烏克蘭境內移動的情報,包括截取通訊以獲得俄軍動向。但有設下底線,不會提供俄羅斯境內目標或特定人物的位置情報,以免被俄方視為挑釁或直接參戰。

對於近日有消息指美軍提供情報協助烏克蘭殺死俄軍將領,五角大樓強調是烏克蘭自行綜合各方情報決定行動。

美國國防部發言人柯比說:「我們沒有提供戰場上高級軍官的位置情報,也沒有參與烏克蘭軍方的攻擊決定,事實上烏克蘭比我們掌握更多資訊。」

有傳媒認為,雖然美國一直強調並非要攻擊俄羅斯,但「莫斯科號」事件,加上總統拜登提出追加三百億美元軍事援助及加快運送重型武器等,都反映美國正放寬限制,以進一步協助烏克蘭抵禦俄軍。

