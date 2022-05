俄烏戰爭歷時三個月 有烏克蘭人冒險返國重建家園

【KTSF 朱慧琪報導】

俄羅斯入侵烏克蘭三個月,有些在戰爭初期逃離的烏克蘭人,正冒險返回烏克蘭與家人團聚,並試圖重建他們的生活。

Volodymyr Symonenko和妻子正在利沃夫車站搭火車回家,他出示一些圖片,顯示他在烏克蘭首都基輔近郊的住所,在俄軍首日入侵時,已經將他的家園炸轟。

Symonenko說:「我們見到直昇機在上空飛過,發射導彈,我希望有一枚毒剌防空導彈,將它擊落。」

結果,這名烏克蘭退伍軍人要在地下室難避20日,他表示,他的鄰居在當日被殺,最終他逃難到利沃夫,但是現在他決定要回家,與他的兒子一起留守。

Symonenko說:「公寓的牆和窗都毀爛,屋頂仍在所以我們會嘗試重建家園。」

很多故事都一樣發生在這個車站,最初逃離戰火的烏克蘭人正重返烏克蘭,在俄軍似乎失去興趣,但留下了巨大的破壞的地區重建家園,但並非每個人都想離開較安全的地區。

Luba與她丈夫、一個月大的女兒,一起前往烏中東部的扎波利扎,她說他們被趕出在烏克蘭西部的家。

Luba說:「他們提高了我們的租金,我們負擔不起,所以必須要離開。」

這次是她第二次因外國入侵而被迫離開家園,她表示,當她14歲時,俄羅斯吞併她的出生地-克里米亞。

Luba說:「太可怕了,我滿18歲就離開了。」

當Luba回想起時候,她流下眼淚,靠近前線,也意味著她的丈夫被徵召去打仗的機會增加。

Rodion說:「我沒有受過軍事訓練,但如果需要,我會像其他保衛國家的人一樣戰鬥。」

保護他的家人,並為他的女兒Nadiia提供一個更美好未來的機會。

