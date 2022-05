安老自助處於舊金山的日內瓦康樂中心週四開幕（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

安老自助處於舊金山(三藩市)的日內瓦康樂中心週四開幕,慶祝亞太裔傳統月之餘,亦為長者派發免費午餐。

新落成的日內瓦康樂中心位於Excelsior區Mission街5050號,康樂中心會服務附近的長者,為他們提供一個與其他長者互動的空間,例如是進行各種康樂活動,舉辦電影放映會等,亦會為他們提供營養餐。

安老自助處行政總裁鍾月娟指出,很高興有新的康樂中心落成,自從兩星期前試業以來,每日到訪的長者都越來越多,希望他們陸續有來。

安老自助處行政總裁鍾月娟說:「第一天有20個長者過來問我們是誰,第二天有50人,第三天有70人。」

她表示這座康樂中心計劃同時間可以容納90個長者,但現時到訪的長者已經超過這數字,希望未來能獲批更多資源,服務更多長者,尤其是能夠提供更多營養餐,因為康樂中心座落於一個中心地帶。

代表該區的市參事安世輝表示,區內很多長者都不會英文,所以康樂中心開設在這區就最好不過。

安世輝說:「這區是長者人口最多的其中一個地方,有很多問題像糧食短缺、與外界隔絕,還有跟其他人進行社交活動的需要。」

他指出區內56%人口都是亞太裔,所以在這裡開康樂中心有逼切需要。

安世輝說:「我們區的亞太裔比華埠還多,比日落區和列治文區都多,我們擁有舊金山最多的亞太裔人口,在過去我們缺乏了這種服務,缺乏了幫助長者的服務。」

