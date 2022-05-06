安老自助處於舊金山的日內瓦康樂中心週四開幕（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

安老自助處於舊金山（三藩市）的日內瓦康樂中心週四開幕，慶祝亞太裔傳統月之餘，亦為長者派發免費午餐。

新落成的日內瓦康樂中心位於Excelsior區Mission街5050號，康樂中心會服務附近的長者，為他們提供一個與其他長者互動的空間，例如是進行各種康樂活動，舉辦電影放映會等，亦會為他們提供營養餐。

安老自助處行政總裁鍾月娟指出，很高興有新的康樂中心落成，自從兩星期前試業以來，每日到訪的長者都越來越多，希望他們陸續有來。

安老自助處行政總裁鍾月娟說：「第一天有20個長者過來問我們是誰，第二天有50人，第三天有70人。」

她表示這座康樂中心計劃同時間可以容納90個長者，但現時到訪的長者已經超過這數字，希望未來能獲批更多資源，服務更多長者，尤其是能夠提供更多營養餐，因為康樂中心座落於一個中心地帶。

代表該區的市參事安世輝表示，區內很多長者都不會英文，所以康樂中心開設在這區就最好不過。

安世輝說：「這區是長者人口最多的其中一個地方，有很多問題像糧食短缺、與外界隔絕，還有跟其他人進行社交活動的需要。」

他指出區內56%人口都是亞太裔，所以在這裡開康樂中心有逼切需要。

安世輝說：「我們區的亞太裔比華埠還多，比日落區和列治文區都多，我們擁有舊金山最多的亞太裔人口，在過去我們缺乏了這種服務，缺乏了幫助長者的服務。」

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