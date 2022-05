【KTSF】

南灣聖荷西Willow Glen區發生致命工業意外,一架貨車在住宅車道撞倒一名行人,傷者送院後傷重死亡。

意外現場位於Lennon Way 1200號地段,距離Willow Glen初中不遠,現場的住宅在做裝修工程。

警方早上8時左右收到意外報告,當時一輛2012年Isuzu工程貨車,正在倒後駛上住宅的車道,打算卸下建築材料,結果撞倒一個在車道上的男人,將他壓在工程貨車和一輛停在車道的汽車之間,男人送院後證實死亡。

由於案發現場是建築工地,加州職業安全局介入調查,警方表示,肇事貨車司機留在現場配合調查,沒有受酒精和藥物影響的跡象。

