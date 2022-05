據報俄軍攻入鋼鐵廠 數百平民未撤離

【有線新聞】

烏克蘭南部馬里烏波爾最後據點亞速鋼鐵廠,據報已有俄軍攻入。守軍一度與烏克蘭當局失聯,俄羅斯又繼續轟炸烏克蘭的橋樑及鐵路,警告會攻擊西方送到當地的軍備。

死守馬里烏波爾鋼鐵廠的烏克蘭亞速營指揮官周三晚指俄軍已攻入工廠範圍,爆發連場血戰,指情況嚴峻但會全力抵抗。基輔當局當晚成功恢復與馬里烏波爾部隊的通訊,強調仍然控制鋼鐵廠,否認俄軍聲稱已全面控制這個南部港口的說法,又指控俄軍無按承諾停火。據報鋼鐵廠尚有數百平民未及撤離,而俄羅斯則稱周四起一連三日會開放人道走廊供撤出鋼鐵廠的平民離開。

不過俄軍炮火攻勢未停,烏克蘭全國單日迎來約50輪空襲。中南部第聶伯羅有橋樑受襲,烏克蘭指俄軍炮轟交通基建,指控是「導彈恐怖主義策略」;西部利沃夫亦有鐵路受空襲,導致數十班火車延誤,更令這個接近波蘭的西部城市部分地區停電。

俄軍聲稱已摧毀多個用作運送軍備的火車站,防長紹伊古再次警告會攻擊運到烏克蘭的美國和北約武器。

莫斯科下周一將舉行衛國勝利日閱兵,克里姆林宮否認西方情報指俄羅斯總統普京會在當日正式對烏宣戰的說法。

被指協助俄羅斯出兵的白俄羅斯則突然於周三展開大型軍演,雖然強調不會對鄰國構成威脅,但接壤的烏克蘭表明嚴陣以待,稱不排除白俄會派兵加入俄軍行動。

