母親節將至 衛生官員呼籲民眾採措施保護年長母親（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

史丹福大學一項研究發現,Omicron變種病毒和新冠病毒之前的其他病毒株相比,具有同樣的殺傷力,而隨著母親節即將來到,衛生官員也呼籲民眾採取措施保護年長母親。

聯邦疾控中心(CDC)估計,新冠肺炎的死亡病例在5月會上升,這是自2月以來再度增加,5月的死亡病例可能介於1,600至4,600,自疫情以來的死亡病例累計將突破100萬。

而在今年初,由Omicron變種病毒株引發的上一波疫情期間,死亡病例並沒有相應飆升,醫學專家表示這是個假象。

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫生說:「一些人以為Omicron病毒不會導致嚴重症狀,這是一個虛構的誤解,很多人有非常輕微的症狀,但主要原因,是因為他們已經接種了疫苗,或是已經有免疫力,要是沒有免疫力而感染病毒的人,病毒還是會導致嚴重的後果。」

陳子平醫生表示,沒有接種疫苗的人、65歲以上的年長人士,和因為有慢性病而免疫功能低下的人,還有沒有感染過病毒的人,最容易有嚴重病症。

灣區以南的Santa Cruz縣,目前的疫情再度上升至「中等」級別,每十萬居民當中有39宗病例,超越舊金山目前每十萬居民有38宗病例的水平,專家提醒民眾,本週末的母親節,要採取措施保護母親。

陳子平醫生說:「要保護母親能夠做的,是盡可能安排戶外聚會,在聚會前做病毒檢測,並知道要是年長的母親染病,應該如何取得醫治病症的Paxlovid藥。」

