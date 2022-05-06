母親節將至 衛生官員呼籲民眾採措施保護年長母親（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

史丹福大學一項研究發現，Omicron變種病毒和新冠病毒之前的其他病毒株相比，具有同樣的殺傷力，而隨著母親節即將來到，衛生官員也呼籲民眾採取措施保護年長母親。

聯邦疾控中心（CDC）估計，新冠肺炎的死亡病例在5月會上升，這是自2月以來再度增加，5月的死亡病例可能介於1,600至4,600，自疫情以來的死亡病例累計將突破100萬。

而在今年初，由Omicron變種病毒株引發的上一波疫情期間，死亡病例並沒有相應飆升，醫學專家表示這是個假象。

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫生說：「一些人以為Omicron病毒不會導致嚴重症狀，這是一個虛構的誤解，很多人有非常輕微的症狀，但主要原因，是因為他們已經接種了疫苗，或是已經有免疫力，要是沒有免疫力而感染病毒的人，病毒還是會導致嚴重的後果。」

陳子平醫生表示，沒有接種疫苗的人、65歲以上的年長人士，和因為有慢性病而免疫功能低下的人，還有沒有感染過病毒的人，最容易有嚴重病症。

灣區以南的Santa Cruz縣，目前的疫情再度上升至「中等」級別，每十萬居民當中有39宗病例，超越舊金山目前每十萬居民有38宗病例的水平，專家提醒民眾，本週末的母親節，要採取措施保護母親。

陳子平醫生說：「要保護母親能夠做的，是盡可能安排戶外聚會，在聚會前做病毒檢測，並知道要是年長的母親染病，應該如何取得醫治病症的Paxlovid藥。」

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