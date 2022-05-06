Napa縣男子涉嫌1月起猥褻多名女性被捕

【KTSF 毛皓延報導】

北灣Napa縣縣警拘捕一名男子，他涉嫌從1月起先後於不同地方作出猥褻行為，面臨三項控罪。

警方公開疑犯身份，是27歲的奧克蘭（屋崙）居民Christian Roberts。

警方指出，Roberts 1月時於南灣Palo Alto一間Safeway超市，涉嫌站在一名20多歲女事主的後面，近距離作出不雅行為。

事後女事主發現身上衣服有不明液體，疑犯當日亦涉嫌於該Safeway內跟蹤另一名女人。

警方調查後發現，Roberts亦涉嫌與2月13號，Santa Clara市一宗猥褻案有關，警方於4月取得拘捕令，但一直未能找到Roberts。

直至本星期一，疑犯涉嫌於一間Walmart超市再三犯案，他於店內站在一名女事主後面，作出不雅行為，當時女事主同行還有兩名年幼兒童。

經過調查後，警方於週三拘捕Roberts，他被控非禮兒童、性暴力及露體等控罪。

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