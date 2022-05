Napa縣男子涉嫌1月起猥褻多名女性被捕

【KTSF 毛皓延報導】

北灣Napa縣縣警拘捕一名男子,他涉嫌從1月起先後於不同地方作出猥褻行為,面臨三項控罪。

警方公開疑犯身份,是27歲的奧克蘭(屋崙)居民Christian Roberts。

警方指出,Roberts 1月時於南灣Palo Alto一間Safeway超市,涉嫌站在一名20多歲女事主的後面,近距離作出不雅行為。

事後女事主發現身上衣服有不明液體,疑犯當日亦涉嫌於該Safeway內跟蹤另一名女人。

警方調查後發現,Roberts亦涉嫌與2月13號,Santa Clara市一宗猥褻案有關,警方於4月取得拘捕令,但一直未能找到Roberts。

直至本星期一,疑犯涉嫌於一間Walmart超市再三犯案,他於店內站在一名女事主後面,作出不雅行為,當時女事主同行還有兩名年幼兒童。

經過調查後,警方於週三拘捕Roberts,他被控非禮兒童、性暴力及露體等控罪。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。