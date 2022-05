【KTSF 朱慧琪報導】

南灣Mountain View一棟三層高的公寓發生致命火警,一人死亡,至少50人流離失所。

警方首先接報指中午1點左右,案發位於Escuela Avenue 300號路段,一棟三層高的公寓發生火警。

消防員到達時,發現公寓的二樓廚房冒出火光,一個人被送往醫院,隨後不治死亡。

在現場發現另外四名傷者,另外一名警員在拯救一隻狗的時候被狗咬傷,至少50人流離失所。

當局出動了Palo Alto、聖荷西及Santa Clara縣消防員協助拯救傷者,預計損毀約70萬。

火警在大約2時40分完全撲熄,火警原因仍然調查中。

