【KTSF】

根據Freddie Mac房地美的報告,本星期的貸款利率達到自2009年以來最高的水平。

房地美報告指,30年固定利率貸款,平均5.27%以上,比起上週的5.1%高,而去年同期的貸款利率平均不到3厘。

利率上漲的趨勢,已將今年的利率推高了2厘以上,是近幾十年來最快的升幅。

與此同時,為遏抑通脹,聯儲局週三宣布加息半厘,這也是自2000年來最大的加幅。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。