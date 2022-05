【KTSF 朱慧琪報導】

一架從聖地牙哥飛往芝加哥的客機,在降落機場後,有個男子拉開緊急逃生門在機翼上行走,他隨即被捕。

聯合航空UA2478一班夜機,從聖地牙哥飛抵芝加哥,芝加哥警方接報在凌晨4時30分接報,在芝加哥歐海爾國際機場,飛機上一個男人拉開了緊急逃生門,然後在機翼上行走,再從機翼滑到跑道。

聯合航空的地勤人員在飛機外攔住了該男子,涉案男子被拘留,所有乘客都安全下飛機,當局未清楚案件的動機。

根據FAA聯邦民航空局的數字,今年至5月3日,有超過1300宗乘客不守規矩的報告,啟動了超過400項調查,觸發200多次執法行動。

