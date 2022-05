【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)Lake Merritt附近週日凌晨發生的兇殺案,警方發佈涉案車輛照片。

奧克蘭警方發佈與謀殺案有關的涉案車輛,是一部灰色本田Civic,特徵是天窗和車頂的油漆褪色。

奧克蘭警方現正懸紅1萬元予提供破案線索人士,任何人目擊到關於上週日凌晨3時左右發生於Lakeshore Avenue 1200號路段附近湖邊的兇殺案,可以撥打(510) 238-3821聯絡警方。

