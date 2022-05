美國民眾正面臨加息、通脹等經濟壓力

【KTSF 朱慧琪報導】

4月份的就業報告,結束了本週經濟和市場波動,儘管就業市場依然強勁,但這並不是衡量美國經濟的唯一指標,隨住經濟從疫情中恢復,美國人正面臨加息、通脹等接踵而來的經濟壓力,由專家分析下本週一連串會影響你錢包的經濟事態。

美國4月份的失業率在3.6%,勞工部表示,隨著經濟從疫情中復甦,僱主增加了42.8萬個職位。

銀行利率經濟分析師Mark Hamrick說:「這表示有高度不確定性,通脹率處於歷史高位,員工短缺,大量招聘正進行中。」

政府本週表示,3月份破紀錄有450萬美國人辭職,他們自信會找到新工作,這個反映了工人於對經濟仍然有信心。

Hamrick說:「這種緊俏的就業市場,令僱主和消費者很頭疼,因為僱主無法填補1150萬個職位空缺,工人短缺意味著,許多企業無法滿足其需求。」

另一方面,俄烏戰爭持續,影響全球供應鏈,石油價格每桶升超過100元,使本週全國普通汽油價格平均升至4.19元一加侖,能源成本上升,最後也轉嫁給消費者。

聯儲局於週三宣布加息半厘,是20多年來最大的加息幅度,目的是要壓制美國40多年來最高的通脹率。

聯儲局主席包維爾Jerome Powell說:「通脹過高,我們了解它所造成的痛苦,我們正採取行動快速將其降低。」

預期聯儲局在未來的長期戰略中,會加息多次來為消費者的支出降溫,加息也令借貸利率愈來愈高,無論是信用卡或者車貸,而長期貸款利率,在本週也達到最高的水平。

面對這個情況,CNN委託SSRS做的民意調查發現,只有41%美國人認為,總統拜登可以處理好經濟,11月中期選舉,預料民主黨可能會遇到阻礙。

