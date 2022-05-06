美國民眾正面臨加息、通脹等經濟壓力

【KTSF 朱慧琪報導】

4月份的就業報告，結束了本週經濟和市場波動，儘管就業市場依然強勁，但這並不是衡量美國經濟的唯一指標，隨住經濟從疫情中恢復，美國人正面臨加息、通脹等接踵而來的經濟壓力，由專家分析下本週一連串會影響你錢包的經濟事態。

美國4月份的失業率在3.6%，勞工部表示，隨著經濟從疫情中復甦，僱主增加了42.8萬個職位。

銀行利率經濟分析師Mark Hamrick說：「這表示有高度不確定性，通脹率處於歷史高位，員工短缺，大量招聘正進行中。」

政府本週表示，3月份破紀錄有450萬美國人辭職，他們自信會找到新工作，這個反映了工人於對經濟仍然有信心。

Hamrick說：「這種緊俏的就業市場，令僱主和消費者很頭疼，因為僱主無法填補1150萬個職位空缺，工人短缺意味著，許多企業無法滿足其需求。」

另一方面，俄烏戰爭持續，影響全球供應鏈，石油價格每桶升超過100元，使本週全國普通汽油價格平均升至4.19元一加侖，能源成本上升，最後也轉嫁給消費者。

聯儲局於週三宣布加息半厘，是20多年來最大的加息幅度，目的是要壓制美國40多年來最高的通脹率。

聯儲局主席包維爾Jerome Powell說：「通脹過高，我們了解它所造成的痛苦，我們正採取行動快速將其降低。」

預期聯儲局在未來的長期戰略中，會加息多次來為消費者的支出降溫，加息也令借貸利率愈來愈高，無論是信用卡或者車貸，而長期貸款利率，在本週也達到最高的水平。

面對這個情況，CNN委託SSRS做的民意調查發現，只有41%美國人認為，總統拜登可以處理好經濟，11月中期選舉，預料民主黨可能會遇到阻礙。

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