芬蘭加緊軍事演習及計劃加入北約 應對俄羅斯威脅

俄烏戰爭開始後,芬蘭正在為俄羅斯可能帶來的威脅做準備,芬蘭不僅在進行軍事演習,它也即將加入北約。

為應對俄國的威脅,芬蘭的軍隊正加緊訓練,芬蘭、英國、美國、拉脫維亞和愛沙尼亞軍隊,在芬蘭的森林進行Arrow22聯合軍事演習。

芬蘭軍方上校Rainer Kugesmanen說:「我不知道會發生什麼,這取決於每個指揮官,如果坦克砲管升起,那麼它就會被摧毀。」

這些年度演習,今年更加緊迫,俄羅斯入侵烏克蘭,導致芬蘭考慮加入北約。

Kugesmanen說:「我們想要發展,如果你在自己的泡沫中,你就不會發展。」

芬蘭國防部長和英國國防大臣視察演習,在森林中取得成功,能加快芬蘭加入北約。

芬蘭國防部長Antti Kaikkonen說:「我們與北約有很好協同工作能力,我相信芬蘭將滿足成為北約成員所需的標準,因此我相信與北約的談判,不會花費很多時間。」

在芬蘭加入北約之前,英國承諾會提供軍事支援,而聯合演習亦明確發出政治支持信號,以幫助加快芬蘭取得成員資格。

英國國防部長Ben Wallace說:「今天這樣的演習絕對表明,我們的部隊在專業上匹配,專業上可協同工作,這是芬蘭能為北約帶來的重要力量。」

同時在一輛坦克後面,軍人們培養了友誼,他們不是討論北約,而是就各自國家所使用的武器交流心得,聯合演習可凝聚各方的力量。

美國軍事隊長Denis Majewski說:「您可以聽到在俄羅斯附近,長大的芬蘭人的經歷,這絕對是一次有趣的經歷,我認為這有助於我們共同成長。」

在對彼此射擊坦克砲彈一天之後,一些芬蘭軍隊對他們的前景充滿信心,一旦普田要與他們開戰。

被徵召入伍的Jaakko Inkinen說:「這似乎不合邏輯,因為如果他們已經在烏克蘭部署了軍隊,然後他們決定攻擊我們,他們就會被打敗。」

芬蘭還有一個多星期時間決定是否加入北約。

