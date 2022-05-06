芬蘭加緊軍事演習及計劃加入北約 應對俄羅斯威脅

May 6, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

俄烏戰爭開始後，芬蘭正在為俄羅斯可能帶來的威脅做準備，芬蘭不僅在進行軍事演習，它也即將加入北約。

為應對俄國的威脅，芬蘭的軍隊正加緊訓練，芬蘭、英國、美國、拉脫維亞和愛沙尼亞軍隊，在芬蘭的森林進行Arrow22聯合軍事演習。

芬蘭軍方上校Rainer Kugesmanen說：「我不知道會發生什麼，這取決於每個指揮官，如果坦克砲管升起，那麼它就會被摧毀。」

這些年度演習，今年更加緊迫，俄羅斯入侵烏克蘭，導致芬蘭考慮加入北約。

Kugesmanen說：「我們想要發展，如果你在自己的泡沫中，你就不會發展。」

芬蘭國防部長和英國國防大臣視察演習，在森林中取得成功，能加快芬蘭加入北約。

芬蘭國防部長Antti Kaikkonen說：「我們與北約有很好協同工作能力，我相信芬蘭將滿足成為北約成員所需的標準，因此我相信與北約的談判，不會花費很多時間。」

在芬蘭加入北約之前，英國承諾會提供軍事支援，而聯合演習亦明確發出政治支持信號，以幫助加快芬蘭取得成員資格。

英國國防部長Ben Wallace說：「今天這樣的演習絕對表明，我們的部隊在專業上匹配，專業上可協同工作，這是芬蘭能為北約帶來的重要力量。」

同時在一輛坦克後面，軍人們培養了友誼，他們不是討論北約，而是就各自國家所使用的武器交流心得，聯合演習可凝聚各方的力量。

美國軍事隊長Denis Majewski說：「您可以聽到在俄羅斯附近，長大的芬蘭人的經歷，這絕對是一次有趣的經歷，我認為這有助於我們共同成長。」

在對彼此射擊坦克砲彈一天之後，一些芬蘭軍隊對他們的前景充滿信心，一旦普田要與他們開戰。

被徵召入伍的Jaakko Inkinen說：「這似乎不合邏輯，因為如果他們已經在烏克蘭部署了軍隊，然後他們決定攻擊我們，他們就會被打敗。」

芬蘭還有一個多星期時間決定是否加入北約。

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