中風專題：發生中風應如何應對

上集的中風專題,探討中風的成因,和為什麼亞裔和年輕人有較高的患病風險,但當遇到的時候,又應該如何應對呢?

舊金山(三藩市)加大神經內科臨床教授Anthony Kim指,當中風發生時,因為供氧阻塞和血流減少,所以要和時間競賽。

Kim說:「中風有兩種需要把握黃金時間的治療方法,一有症狀便盡快施救,效果是最好的,若有延誤這些方法會變得危險。」

Kim博士指出,第一種的溶栓治療,是指醫生將一定份量的溶解劑(TPA)經靜脈注射入患者血管,溶解阻塞血管的血塊,令血管能夠重新供應血液給大腦。

而第二種方法是EVAR治療,即是在血管內插入導管,醫生就可以從內部拉出凝聚的血塊,而這兩種治療都必須盡快完成。

而恢復和預防二次中風工作方面,Kim博士指,可以用藥物治療,盡可能地真正降低風險,以及預防未來的中風,他又期望大多數中風患者會隨著時間的推移而改善。

上年舊金山東華醫院與UCSF Health簽署一項合作協議,攜手為華人社區提供中風急診服務,因為對於中風病人來講,治療過程是分秒必爭。

而今年東華醫院與UCSF Health這兩個醫療機構將在5月舉辦由3場不同部分組成的中風研討會,以粵語和英語進行,時間分別是5月9、16和23日下午2點到3點半。

有意報名參與的民眾需要提前登記,請點擊:https://ucsf.zoom.us/webinar/register/WN_5cdKek10SZqen5aobrM0Cg

