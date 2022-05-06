中風專題：發生中風應如何應對

【KTSF 尹晉豪報導】

上集的中風專題，探討中風的成因，和為什麼亞裔和年輕人有較高的患病風險，但當遇到的時候，又應該如何應對呢？

舊金山（三藩市）加大神經內科臨床教授Anthony Kim指，當中風發生時，因為供氧阻塞和血流減少，所以要和時間競賽。

Kim說：「中風有兩種需要把握黃金時間的治療方法，一有症狀便盡快施救，效果是最好的，若有延誤這些方法會變得危險。」

Kim博士指出，第一種的溶栓治療，是指醫生將一定份量的溶解劑（TPA）經靜脈注射入患者血管，溶解阻塞血管的血塊，令血管能夠重新供應血液給大腦。

而第二種方法是EVAR治療，即是在血管內插入導管，醫生就可以從內部拉出凝聚的血塊，而這兩種治療都必須盡快完成。

而恢復和預防二次中風工作方面，Kim博士指，可以用藥物治療，盡可能地真正降低風險，以及預防未來的中風，他又期望大多數中風患者會隨著時間的推移而改善。

上年舊金山東華醫院與UCSF Health簽署一項合作協議，攜手為華人社區提供中風急診服務，因為對於中風病人來講，治療過程是分秒必爭。

而今年東華醫院與UCSF Health這兩個醫療機構將在5月舉辦由3場不同部分組成的中風研討會，以粵語和英語進行，時間分別是5月9、16和23日下午2點到3點半。

有意報名參與的民眾需要提前登記，請點擊：https://ucsf.zoom.us/webinar/register/WN_5cdKek10SZqen5aobrM0Cg

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