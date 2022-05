為什麼亞裔以及年輕人有較高中風機率（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

5月是全國中風關注月,全美每年有80萬人中風,平均每40秒就有一人,而亞裔中風機率比其他族裔高,同時中風問題亦漸趨年輕化,為什麼亞裔以及年輕人會有較高的患病風險?本台將一連兩集為大家探討,本集先帶大家了解一下中風的成因。

根據世界中風組織,全球25歲以上的成年人中,每4名就有1人可能發生中風。

舊金山(三藩市)加大神經內科臨床教授Anthony Kim表示,中風有年輕化的趨勢。

Kim說:「肥胖問題、糖尿病等,這些疾病正影響年輕人,導致越來越多的年輕人中風。」

同時他又指亞裔中風風險較高,涉及原因可能是飲食文化和遺傳基因,他指高血壓以及糖尿病,和動脈硬化較常在亞裔社區出現。

Kim說:「亞洲人中風的發病率較高,特別是缺血性或血栓阻塞性中風,以及出血型中風。」

他指在全美,中風現時是美國第五大殺手,曾經排在第三位,隨著治療和血壓控制而有改善,但在亞洲和中國,中風就是頭號殺手。

他表示,及時辨別中風徵兆尤其重要。

Kim說:「第一個原因是他們沒有及時送院,因此我們必須在舊金山內各社區進行外展,特別是亞裔和華裔,以識別症狀和徵兆,讓更多人獲得及時的治療,並幫助更多人扭轉這些症狀。」

那究竟中風有什麼徵兆和症狀呢?Kim教授說,大家要記住BEFAST這個英文單詞。

他指B是指平衡,即是突然頭暈或失去平衡;E代表眼睛,即是一隻眼或雙眼看不清,例如視力模糊或看東西有重影;F就代表臉,例如突然臉歪或嘴角不對稱。

A代表手臂,如果一隻手臂向下墜,或者是一隻手臂比另一隻弱;S代表說話,這可能是說話困難或理解困難,講話口齒不清;雖然最後是T,T代表時間,是時候撥打911,因為中風是緊急情況。

