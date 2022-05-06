為什麼亞裔以及年輕人有較高中風機率（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

5月是全國中風關注月，全美每年有80萬人中風，平均每40秒就有一人，而亞裔中風機率比其他族裔高，同時中風問題亦漸趨年輕化，為什麼亞裔以及年輕人會有較高的患病風險？本台將一連兩集為大家探討，本集先帶大家了解一下中風的成因。

根據世界中風組織，全球25歲以上的成年人中，每4名就有1人可能發生中風。

舊金山（三藩市）加大神經內科臨床教授Anthony Kim表示，中風有年輕化的趨勢。

Kim說：「肥胖問題、糖尿病等，這些疾病正影響年輕人，導致越來越多的年輕人中風。」

同時他又指亞裔中風風險較高，涉及原因可能是飲食文化和遺傳基因，他指高血壓以及糖尿病，和動脈硬化較常在亞裔社區出現。

Kim說：「亞洲人中風的發病率較高，特別是缺血性或血栓阻塞性中風，以及出血型中風。」

他指在全美，中風現時是美國第五大殺手，曾經排在第三位，隨著治療和血壓控制而有改善，但在亞洲和中國，中風就是頭號殺手。

他表示，及時辨別中風徵兆尤其重要。

Kim說：「第一個原因是他們沒有及時送院，因此我們必須在舊金山內各社區進行外展，特別是亞裔和華裔，以識別症狀和徵兆，讓更多人獲得及時的治療，並幫助更多人扭轉這些症狀。」

那究竟中風有什麼徵兆和症狀呢？Kim教授說，大家要記住BEFAST這個英文單詞。

他指B是指平衡，即是突然頭暈或失去平衡；E代表眼睛，即是一隻眼或雙眼看不清，例如視力模糊或看東西有重影；F就代表臉，例如突然臉歪或嘴角不對稱。

A代表手臂，如果一隻手臂向下墜，或者是一隻手臂比另一隻弱；S代表說話，這可能是說話困難或理解困難，講話口齒不清；雖然最後是T，T代表時間，是時候撥打911，因為中風是緊急情況。

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