FDA頒布新規定更嚴格限制使用J&J新冠疫苗

聯邦食品及藥品管理局(FDA)宣布未來避免一種嚴重的副作用,所以更嚴格地限制Johnson & Johnson新冠疫苗的緊急授權使用,讓可以接種別的新冠疫苗的成年人,都不接種J&J疫苗。

FDA週四表示,J&J新冠疫苗,只能提供給那些不適用其他疫苗,或者無法獲得其他疫苗的成年人。

FDA表示,此舉與接種J&J疫苗接種後,出現極其罕見但非常危險的血凝TTS症狀的風險有關。

TTS症狀通常在接種J&J疫苗後的兩星期內出現,症狀包括呼吸短促、胸痛、腿部腫脹、頭痛、視力模糊或皮膚出現紅斑。

另外,FDA指出,15%的TTS症狀是致命的,CDC與FDA之前都曾建議暫停使用J&J疫苗。

