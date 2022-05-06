FDA頒布新規定更嚴格限制使用J&J新冠疫苗

May 6, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Johnson & Johnson Services, Inc.)

【KTSF】

聯邦食品及藥品管理局（FDA）宣布未來避免一種嚴重的副作用，所以更嚴格地限制Johnson & Johnson新冠疫苗的緊急授權使用，讓可以接種別的新冠疫苗的成年人，都不接種J&J疫苗。

FDA週四表示，J&J新冠疫苗，只能提供給那些不適用其他疫苗，或者無法獲得其他疫苗的成年人。

FDA表示，此舉與接種J&J疫苗接種後，出現極其罕見但非常危險的血凝TTS症狀的風險有關。

TTS症狀通常在接種J&J疫苗後的兩星期內出現，症狀包括呼吸短促、胸痛、腿部腫脹、頭痛、視力模糊或皮膚出現紅斑。

另外，FDA指出，15%的TTS症狀是致命的，CDC與FDA之前都曾建議暫停使用J&J疫苗。

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